Malatya'da 1,5 aylık kızını parka bırakarak ölüme terk eden şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da 1,5 aylık kızını parka bırakarak ölüme terk eden şahıs yakalandı

31.10.2022 18:40
Malatya'da 1,5 aylık kızını parka bırakarak ölüme terk eden şahıs yakalandı

Malatya'da bir baba, 1,5 aylık kız çocuğunu parka bırakarak ölüme terk etti. Vicdansız adam, olaydan 3 hafta sonra yakalandı.

Üç hafta önce kent merkezinde bulunan Sümer Park'ta 22.00 sıralarında meydana gelen olayda park içerisinde battaniyeye sarılı ağlayan bir çocuğu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK YETİŞTİRME YURDUNA TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler 1,5 aylık olduğu belirlenen kız çocuğunu yetiştirme yurduna teslim ederken, olayla ilgili çalışma başlatan ekipler parka çocuğu bırakan şahsın baba A.B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.B.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı Kamyonun arkasına takılarak giden motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi Kamyonun arkasına takılarak giden motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 1,5 aylık kızını parka bırakarak ölüme terk eden şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:14 Fatih Kısaparmak, Bu Adam Benim Babam" şarkısını seslendirdiği sırada karşısında oğlunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
17:34 Jorge Jesus'un tekmelediği iddia edilen İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz'dan açıklama: Büyütülecek bir durum yok
17:34 Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası soruşturmasında gözaltında alınan 2 maden mühendisi tutuklandı
17:23 CHP'nin Almanya'daki etkinliğinde konuşan Milletvekili Ali Mahir Başarır, KIlıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanımız" diyerek bahsetti
17:23 Instagram'daki "hesap askıya alındı" hatası sonrası kullanıcılar isyan etti
17:10 Malatya'da 1,5 aylık kızını parka bırakarak ölüme terk eden şahıs yakalandı
17:12 İş Bankası Genel Müdürü, Bakan Nebati'nin katıldığı zirvede Merkez Bankası'nı eleştirdi: Krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur
17:12 Kanada basını, Katar Kraliyet ailesinin net servetini açıkladı: 335 milyar dolar
16:49 3 gündür her yerde aranan ve hakkında kayıp ihbarı verilen 16 yaşındaki Elifnaz'ın arkadaşında kaldığı ortaya çıktı
16:52 Pronet müşterileri isyan etti: Aboneliğimizi iptal edemiyoruz, faturalandırma devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2022 18:56:39. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da 1,5 aylık kızını parka bırakarak ölüme terk eden şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement