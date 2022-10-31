İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler 1,5 aylık olduğu belirlenen kız çocuğunu yetiştirme yurduna teslim ederken, olayla ilgili çalışma başlatan ekipler parka çocuğu bırakan şahsın baba A.B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.B.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da 1,5 aylık kızını parka bırakarak ölüme terk eden şahıs yakalandı - Son Dakika

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