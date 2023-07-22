Vicdansız babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı anlar kamerada - Son Dakika
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Vicdansız babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı anlar kamerada

22.07.2023 21:25

Mersin'de evde küçük çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı. Yabancı uyruklu S.S., eşine ve çocuklarına uzun süredir şiddet uyguluyordu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayetler ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçti ve baba evinde gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de konuyla ilgili çalışma başlattı.

Vicdansız babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı anlar kamerada

Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de evde küçük çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesine bağlı Hebili Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu S.S., iddiaya göre eşine ve çocuklarına uzun süredir şiddet uyguluyordu. Komşuların şikayeti ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit edilen yabancı uyruklu S.S.'yi evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürülürken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntüde babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vicdansız babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı anlar kamerada - Son Dakika


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