Sancaktepe'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti.
Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı. Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi.
Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis olay hakkında inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada - Son Dakika