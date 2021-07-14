Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada - Son Dakika

Sancaktepe'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti.

ANNESİNİ YAKA PAÇA GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı. Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi.

SİLAH ÇEKİP ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI

Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis olay hakkında inceleme başlattı.