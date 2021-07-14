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Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada - Son Dakika

Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:57

Sancaktepe'de eli silahlı bir şahıs annesine şiddet uyguladı. Kaldırımda oturan yaşlı kadını yaka paça zorla götürmeye çalışan vicdansız evlat, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da silah çekerek saldırdı. Korkunç anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

Sancaktepe'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti.

ANNESİNİ YAKA PAÇA GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı. Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi.

Eli silahlı evlat, sokak ortasında yaşlı annesini darbetti! Vicdanları sızlatan olay kamerada

SİLAH ÇEKİP ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI

Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis olay hakkında inceleme başlattı.

Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada

Sancaktepe, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • serdar : Bu çocuk işi garip bir iş zor bela büyütüyorsun uykusuz gecelerle sonrada hayırsız bişey oluyor çıkıyor emeklerine mi yansan ortaya çıkan mahlukata mı yansan garip durum Cevap Yaz 59 1 Yayından Kaldır
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