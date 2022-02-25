Vicdansız hırsız, fare gibi girdiği büfeden malzemelerle birlikte hayır kumbarasını da çaldı - Son Dakika
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Vicdansız hırsız, fare gibi girdiği büfeden malzemelerle birlikte hayır kumbarasını da çaldı

25.02.2022 00:57
Vicdansız hırsız, fare gibi girdiği büfeden malzemelerle birlikte hayır kumbarasını da çaldı

Elazığ'da bir hırsız, girdiği büfeden 4 bin lira değerinde sigara ve hasta çocuk için toplanan para kumbarasını çalarak kayıplara karıştı.

Elazığ'da bir hırsız, girdiği büfeden 4 bin lira değerinde sigara ve hasta çocuk için toplanan para kumbarasını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Rızaiye Mahallesinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir hırsız, sabah saatlerine doğru büfenin camını kırarak içeri girdi. Büfe içerisinde 4 bin liraya yakın sigara ve SMA hastası için toplanan hayır kumbarasını da alarak ortadan kayboldu. Sabah büfeyi açmaya gelen Nevzat Çiçek, büfenin çekmecelerinin açık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemelerin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Gece büfeye hırsızın girdiğini belirten büfe sahibinin oğlu Ali Ekber Çiçek, "Polis ekiplerine olayı söylediğimizde hemen geldi. Şüphelerimiz, gece burada yani pasajın içerisinde saklanmışlar, sonra gece herkes gittikten sonra bütün dükkanlarda kapandıktan sonra camı kırıp içeri girmiş. Bizim tahminiz küçük birinin olduğu çünkü büyük birisi buradan içeri giremez. İçeride sigaraları, belli bir miktar nakit para ve SMA hastası küçük bir kardeşimiz için topladığımız yardım kumbarasını çalmışlar. Büfede 3 bin 500 lira 4 bin lira arasında bir masraf çıktı. Hemen polis ekipleri geldi. Zaten karakola gidip şikayetimizi bildirdik. Ekiplerimiz zaten gereğini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vicdansız hırsız, fare gibi girdiği büfeden malzemelerle birlikte hayır kumbarasını da çaldı - Son Dakika


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