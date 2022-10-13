Olay, Mudanya ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Fırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli fırının kapısından içeri girdikten sonra kasanın yanında duran iki yardım kumbarasını alarak kaçıyor.

BURSA - Bursa 'da gece yarısı kapısı açık olan ekmek fırınına giren hırsız, SMA hastalarına yardım için konulan yardım kumbaralarını çaldı. Vicdansız hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › SMA hastaları için konulan yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada - Son Dakika

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