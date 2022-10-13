SMA hastaları için konulan yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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SMA hastaları için konulan yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada

13.10.2022 09:09

SMA hastaları için konulan yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada Bursa'da gece yarısı kapısı açık olan ekmek fırınına giren hırsız, SMA hastalarına yardım için konulan yardım kumbaralarını çaldı.

SMA hastaları için konulan yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada

BURSA - Bursa'da gece yarısı kapısı açık olan ekmek fırınına giren hırsız, SMA hastalarına yardım için konulan yardım kumbaralarını çaldı. Vicdansız hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Fırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli fırının kapısından içeri girdikten sonra kasanın yanında duran iki yardım kumbarasını alarak kaçıyor.

Durumu sonradan fark eden fırın sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine fırına gelen ekipler güvenli kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa SMA hastaları için konulan yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: SMA hastaları için konulan yardım kumbarasını çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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