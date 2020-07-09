Vicdansız hırsızlar engelli gencin arabasını parçalara ayırıp çaldılar - Son Dakika

Küçükçekmece'de kağıt ve plastik toplayan kişiler engelli bir kişinin akülü tekerlekli arabasını parçalara ayırarak çaldı. Arabası çalınan genç, "Ben üniversiteden yeni mezun oldum bana diploma hediyesi olarak arabamı parçalamayı tercih ettiler" dedi. Arabanın çalındığı anlar güvelik kamarasına yansıdı.

Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Köprü Sokak'ta yaşayan Engelli Ömer Bekir Kazan'ın eli ayağı olan akülü tekerlekli arabası, kağıt ve plastik toplayan kişiler tarafından bulunduğu depodan parçalara ayrılarak çalındı. Akülü arabadan geriye hırsızların değersiz görüp bıraktığı bir kaç parçası kaldı. Üzüntü içinde olan engelli genç ve ailesi mağdur olduklarını ve bu hırsızlığı yapan kişilerin bir an önce bulunmasını istiyor.

"Bunu yapanlar benim elim ayağımı bağladı"

Eli ayağı olan akülü tekerlekli arabasını çalan kişilerin kendisini mağdur ettiğini belirten Ömer Bekir Kazan, "O benim elim ayağımdı. Bunu yapanlar benim elim ayağımı bağladı. Ben şu anda mağdurum, bana çok acil bu araba tarzında bir araba lazım. Türkiye'de bu arabadan yok. Ben üniversitesinden yeni mezun oldum bana diploma hediyesi olarak arabamı parçalamayı tercih ettiler. Bunu yapanlara ne diyeyim bilmiyorum" dedi.

"Bir haftadır beni ağlatıyor, şu evladımın elini ayağını kırdılar"

Anne Sebat Kazan ise bunu yapanların bulunmasını isteyerek, "Bir haftadır beni ağlatıyor. Para maddiyat için değil, şu evladımın elini ayağını kırdılar. Bunlara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Bu evladımı üzenleri Allah'ta üzer. Bunlara ne olur bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sadece bunu istiyorum çok üzdüler evladımı" diyerek yardım istedi.

"Bu çocuk bir haftadır içeride yatıyor"

Baba Selahattin Kazan da yaşanan olayı anlatarak, "Sabah baktım arabayı çalmışlar, ardından karakola gittim ifademi ve raporları verdim. Kameradan gördüğüm kadarıyla üç kişiler. Şu arabanın en azından masrafını istiyorum. Bu çocuk bir haftadır içeride yatıyor. Şu anda kullandığı araba emanet olarak aldık" ifadesini kullandı.

Hırsızların akülü arabayı çaldığı anlar kamerada

Akülü tekerlekli arabayı çalan kişiler çevredeki bir güvelik kamarasına takıldı. Görüntülerde, üç kişinin çekçek ismindeki çöp toplama el arabasına akülü arabayı taşıdıkları görülüyor. - İSTANBUL