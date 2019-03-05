Vicdansız Köpeği Otomobile Bağlayıp Sürükledi
1 saat önce
İzmir'in Bergama ilçesinde bir kişi, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi.
İzmir
'in Bergama
ilçesinde bir kişi, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Korkunç olay, bir tır şoförü tarafından kaydedildi. Bergama ilçesi Kozak Yaylası
yolu üzerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından bir otomobilin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. İşkence anlarına tanıklık eden ve arkadan gelen tır sürücüsü ise bu korkunç anları sosyal medyadan paylaştı. Jandarmada sürücüyü ve yanındaki kişiyi bulmak için çalışma başlatırken, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği de sürücüden şikayetçi oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:51 Kaynak: İHA
Köpeği Otomobilin Arkasına Bağlayıp Kilometrelerce Sürüklediler
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