Vicdansız, köpeklere böyle eziyet etti - Son Dakika

Vicdansız, köpeklere böyle eziyet etti

İZMİR - İzmir Karabağlar'da sosyal medya hesabından beslediği köpeklere eziyet ettiği görüntüleri çekilen ve paylaşılan M.O.T. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Köpekler ise belediye tarafından koruma altına alındı.

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. M.O.T. isimli şahıs, sosyal medya hesabından beslediği köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahıs, Umut Mahallesindeki evinden gözaltına alınırken, şüphelinin adresinde eziyet ettiği köpek ile diğer 7 köpek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerlerinin kontrolü sonrasında Karabağlar Belediyesine ait barınağa götürüldü. Uzundere Rerabilitasyon Merkezine getirilen köpeklerin acil tedavi ve bakımları yapıldı. Tüm hayvanların röntgenleri çekildi ve kan değerlerine bakıldı. Tıbbi tedavilerine devam edilen hayvanlar, bundan sonraki süreçte sahiplendirilmeye çalışılacak.