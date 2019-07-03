Vicdansız motosiklet sürücüsü çocuğa çarpıp kaçtı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet sürücüsü kız çocuğuna çarparak kaçtı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde bir motosiklet sürücüsü kız çocuğuna çarparak kaçtı. Yaralı çocuk hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza Mesudiye
Mahallesinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Hacer Naz B'ye henüz plaklası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Kazaya karışan sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı kız çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Hacer Naz B'ye ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri firar eden motosiklet sürücüsünü arıyor. - BURSA
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