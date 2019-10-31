Son Dakika Haberleri: Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı
Son Dakika Güncel Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı

Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kaza Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç yolun karşına geçmek isteyen 88 yaşındaki Alaattin Taş'a çarptı. Çarpan sürücü arkasına bile bakmadan yaralanan yaşlı adamı bırakıp hızla yoluna devam etti. Kanlar içerisinde kalan adamın yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastane kaldırıldı.

Ölümden dönen Alaattin Taş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri şimdi her yerde yaşlı adama çarparak kaçan sürücüyü arıyor.

(Seyfettin Aras/İHA)

Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
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