Son Dakika Haberleri: Vicdansız Sürücü Atını Aracının Arkasına Bağlayıp Ana Yolda Koşturdu

Vicdansız Sürücü Atını Aracının Arkasına Bağlayıp Ana Yolda Koşturdu

55 dakika önce

Bursa'da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti.

Vicdansız Sürücü Atını Aracının Arkasına Bağlayıp Ana Yolda Koşturdu, System.String[]
Bursa'da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti.

Bursa Ankara otoyolunda aracın arkasına bağlanmış koşan atı gören sürücüler gözlerine inanamadı. Sahibi tarafından aracın arkasına bağlanan atın kilometrelerce koşturulduğu görüldü. Aracıyla hızlı şekilde ilerleyen sürücü atın düşüp ölmesini umursamadan sorumsuz şekilde yoluna devam etti. Atı aracın arkasına bağlayıp koşturan sürücüye vatandaşların tepki gösterdiği görüldü. Uzun süre bu şekilde yola devam eden vicdansız sürücü ara sokaklara dalarak gözden kayboldu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:31 Kaynak: İHA

Ankara, Bursa, Güncel
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