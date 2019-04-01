Vicdansız Sürücü Atını Aracının Arkasına Bağlayıp Ana Yolda Böyle Koşturdu
1 saat önce
Vicdansız sürücü atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda böyle koşturduBURSA - Bursa'da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti.
Vicdansız sürücü atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda böyle koşturdu
BURSA - Bursa
'da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti.
Bursa Ankara
otoyolunda aracının arkasına bağlanmış koşan atı sürücüler gözlerine inanamadı. Sahibi tarafından aracın arkasına bağlanan atın kilometrelerce koşturulduğu görüldü. Aracıyla hızlı şekilde ilerleyen sürücü atın düşüp ölmesini umursamadan sorumsuz şekilde yoluna devam etti. Atı aracın arkasına bağlayıp koşturan sürücüye vatandaşların tepki gösterdiği görüldü. Uzun süre bu şekilde yola devam eden vicdansız sürücü ara sokaklara dalarak gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:21 Kaynak: İHA
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