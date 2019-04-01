Son Dakika Haberleri: Vicdansız Sürücü Atını Aracının Arkasına Bağlayıp Ana Yolda Böyle Koşturdu

Vicdansız Sürücü Atını Aracının Arkasına Bağlayıp Ana Yolda Böyle Koşturdu

1 saat önce

Vicdansız sürücü atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda böyle koşturduBURSA - Bursa'da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti.

Vicdansız sürücü atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda böyle koşturdu

BURSA - Bursa'da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti.
Bursa Ankara otoyolunda aracının arkasına bağlanmış koşan atı sürücüler gözlerine inanamadı. Sahibi tarafından aracın arkasına bağlanan atın kilometrelerce koşturulduğu görüldü. Aracıyla hızlı şekilde ilerleyen sürücü atın düşüp ölmesini umursamadan sorumsuz şekilde yoluna devam etti. Atı aracın arkasına bağlayıp koşturan sürücüye vatandaşların tepki gösterdiği görüldü. Uzun süre bu şekilde yola devam eden vicdansız sürücü ara sokaklara dalarak gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:21 Kaynak: İHA

Bursa, Genel
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