Son Dakika Haberleri: Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı
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Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü, aracı olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü, aracı olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.


Alınan bilgilere göre, kaza Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Mehmetcan B.'ye 16 PJ 734 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan küçük çocuk özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Çocuğa çarpan sürücü ise kamyoneti kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri her yerde kaçan sürücüyü arıyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:30 Kaynak: İHA
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2 yaşındaki çocuğa çarpan vicdansız sürücü, aracı bırakarak kayıplara karıştı!
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