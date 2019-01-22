Vicdansız Sürücü Çarptı Kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yayaya çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yayaya çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.



Olay, Sinanbey Mahallesi Kaşıkçı İlköğretim Okulu'nun yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Alaa Boiti isimli kadın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada karşı istikametten gelen henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpan sürücü arkasına bile bakmadan yaralı kadını bırakıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, trafik ekipleri kazaya karışan sürücünün bulunması için tahkikat başlattı. - BURSA

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