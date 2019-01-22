Son Dakika Haberleri: Vicdansız Sürücü Çarptı Kaçtı

Vicdansız Sürücü Çarptı Kaçtı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yayaya çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Vicdansız Sürücü Çarptı Kaçtı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yayaya çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Kaşıkçı İlköğretim Okulu'nun yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Alaa Boiti isimli kadın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada karşı istikametten gelen henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpan sürücü arkasına bile bakmadan yaralı kadını bırakıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, trafik ekipleri kazaya karışan sürücünün bulunması için tahkikat başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel İlişki Tuzaklı Gasba 2 Tutuklama Cani Koca, Karısını Çocuğunun Gözü Önünde Kalbinden Bıçaklayarak Öldürüp Helallik İstedi

Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:32:54. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vicdansız Sürücü Çarptı Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]