Vicdansız sürücü çarptı kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vicdansız sürücü çarptı kaçtı - Son Dakika

Vicdansız sürücü çarptı kaçtı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken bir motosikletlinin çarparak kaçtığı kadın yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken bir motosikletlinin çarparak kaçtığı kadın yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Altay Caddesi'nden Şebboy Caddesi'ne seyir halinde olan sürücü ismi ve plakası alınamayan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Serpil K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kadına çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Altay, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:17 Kaynak: İHA
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