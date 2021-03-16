Vicdansız sürücü ezdiği köpeğin haline dönüp bakmadan yoluna devam etti - Son Dakika

Vicdansız sürücü ezdiği köpeğin haline dönüp bakmadan yoluna devam etti
16.03.2021 21:59
Bursa'da vicdansız bir sürücü, yol ortasında ezip üstünden geçtiği köpeğin haline bile bakmadan yoluna devam etti. Gece saatlerinde yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'nın Vakıf Mahallesinde dün gece saatlerinde plakası belirlenemeyen bir otomobil sokak köpeğinin üzerinden geçti. Olay sonrası arkasına bile bakmadan ilerleyen otomobil pes dedirtti.
SOKAK KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMADI
Yerde hareketsiz yatan köpeği sokaktan geçen bir başka sürücü fark etmeden yoluna devam ederken, bir başka sokak köpeği ise ezilen köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı. Yaşanan olay sokaktaki canların hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne sererken, polis aracı bulmak için çalışma başlattı.
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