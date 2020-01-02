Vicdansız sürücü her yerde aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vicdansız sürücü her yerde aranıyor - Son Dakika

Vicdansız sürücü her yerde aranıyor

6 saat önce

Kayseri'de yeni yılın ilk günü meydana gelen faili meçhul trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki Hasan Acet, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücü ve araç polis tarafından her yerde aranıyor.

Vicdansız sürücü her yerde aranıyor, System.String[]

Kayseri'de yeni yılın ilk günü meydana gelen faili meçhul trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki Hasan Acet, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücü ve araç polis tarafından her yerde aranıyor.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda 1 Ocak 2020 tarihinde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yolda yaya olarak yürüyen 32 yaşındaki Hasan Acet, bir aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. Hasan Acet, yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekiplerinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Acet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Polis, Hasan Acet'e çarpıp açan araç ve sürücünün bulunması için geniş çaplı araştırma başlatırken, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Hasan Acet Tomarza ilçesine bağlı Cücün köyünde toprağa verildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü
İstanbul'da erkek cesedi bulundu Seyir halindeki aracının camından el bombası attı Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı

Son Dakika Haberleri
21:42 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya Tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Haber
21:40 Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Son Dakika Haber
21:40 Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
21:35 İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi liderleri EastMed boru hattı projesini imzaladı - Son Dakika Haber
21:30 Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu - Son Dakika Haber
21:29 Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 22:00:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vicdansız sürücü her yerde aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]