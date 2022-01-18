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Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı - Son Dakika

Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı

18.01.2022 11:54

Kocaeli'de önünde koşan köpeği, göz göre göre aracın hızını arttırarak ezen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de önünde koşan köpeği, göz göre göre aracın hızını arttırarak ezen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Köpeğin tedavisi devam ederken, site sakini hayvansever ise "Videoyu izledim, gerçekten kahroldum. Canilikten başka bir şey değil bu. Yazıklar olsun, hiçbir şey diyemiyorum" diyerek şüpheliye tepki gösterdi.

Olay, 14 Ocak Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks cipi ile seyir halinde olan A.K. isimli şüpheli, sokak ortasında gördüğü köpeği ezdi. Sokak köpeğinin ezildiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cipin hızla geldiği, sürücünün önünde sokak köpeği olmasına rağmen hızını kesmeden göz göre göre köpeği ezdiği anlar yer aldı. Sokak köpeğini ezip yoluna devam eden şüpheli ise kayıplara karıştı.

YAKALANDI

Köpeğin ezildiğini gören çevredeki vatandaşlar ise hemen yanına koştu. Köpek, bölgedeki duyarlı vatandaşların yardımıyla veterinere götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğin iki kez ameliyat olduğu öğrenildi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntülerinin paylaşılmasıyla binlerce sosyal medya kullanıcısı şüpheliye tepki gösterdi, cezalandırılmasını istedi. Öte yandan, köpeğin araçla ezilmesine sebep olan A.K.'nin ise polis ekipleri tarafından yakalandığı, hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten" işlem başlatıldığı öğrenildi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Olayı duyunca çok üzüldüğünü söyleyen site sakinlerinden doktor Murat Toptaş, "Bu semtte komşularla beraber bir çok sokak köpeği bakıyoruz. Az önce videoyu izledim kahroldum gerçekten berbat bir durum. Yani köpeği gördüğü halde arabayı kenara çekip durması gereken yerde köpeğin üstüne sürüyor. Canilikten başka bir şey değil bu, yazıklar olsun hiçbir şey diyemiyorum. Birde bırakıp gitmiş. Öğrendiğim kadarıyla köpeğin iki ayağı kırıkmış, şu an sağlık ve bakım hizmetleri yapılıyor. Geçende yine böyle bir olay oldu. Sağ olsun komşumuz ilgilendi. Köpeğin göğüs tarafında bir yırtılma vardı, bütün yardımlarını yaptılar. Dediğim gibi burada köpeklere herkes yardımcı oluyor. Videoyu izledim gerçekten kahroldum. Canilikten başka bir şey değil bu yazıklar olsun hiçbir şey diyemiyorum. Hayvan haklarına da yeterince önem verilmediğini düşünüyorum. Köpeğe bunu yapan kişinin mutlaka cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

(Hamza Emin Usta – Cihan Atik/ İHA)

Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı
Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı

YORUMLAR
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Kocaeli, Cuma, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göz göre göre köpeği ezmişti o sürücü yakalandı - Son Dakika


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