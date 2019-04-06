Vicdansız Sürücü Lüks Aracıyla Önce Çarptı, Sonra Kaçtı...o Anlar Kamerada

Vicdansız sürücü lüks aracıyla önce çarptı, sonra kaçtı.

Vicdansız sürücü lüks aracıyla önce çarptı, sonra kaçtı...O anlar kamerada

Esenyurt'ta lüks araç kıza çarpıp kaçtı



İSTANBUL - Esenyurt'ta vicdansız sürücü lüks aracıyla bir kıza çarptı, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sürücünün yaptığı bu kadarına da pes dedirtirken bir kişinin yaralandığı bir kişinin ise kıl payı kurtulduğu kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta meydana geldi. 2 kız öğrenci yolda yürürken arkalarından gelen lüks araba öğrencilerden birine çarptı. Kız öğrenci tam kaldırıma çıkacağı sırada araç çarparken genç kız, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırıma düştü. İddiaya göre vicdansız sürücü feci şekilde çarptığı kızı o halde bırakarak yoluna devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin arkasından gelen sürücünün, bir kıza çarptığı diğer öğrencinin ise şans eseri kurtulduğu görülüyor. Kaza sonrası yerden başını tutarak kalkan kızın yardımına ise yanındaki arkadaşı koştu.

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