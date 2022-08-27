Elazığ- Bingöl Karayolu Karasaz Köyü mevkiinde cani bir sürücü, traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği sürükleyerek ilerledi.
Eşekleri sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü, arkasından gelen bir başka sürücüler tarafından görüntüledi.
Bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücü uyarılara kayıtsız kaldı. Videoyu çeken sürücü, "Hayvanları böyle sürüklüyor. Ben uyardığım için bana da küfür etti" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Yürek parçalayan görüntü! Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri ana yolda sürükledi - Son Dakika