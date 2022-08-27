Yürek parçalayan görüntü! Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri ana yolda sürükledi - Son Dakika
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Yürek parçalayan görüntü! Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri ana yolda sürükledi

27.08.2022 09:08

Elazığ'da vicdansız bir sürücü, traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek götürdü. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Videoyu çeken sürücü, "Hayvanları böyle sürüklüyor. Ben uyardığım için bana da küfür etti" ifadelerini kullandı.

Elazığ- Bingöl Karayolu Karasaz Köyü mevkiinde cani bir sürücü, traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği sürükleyerek ilerledi.

ARKA ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ KAYDA ALDI

Eşekleri sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü, arkasından gelen bir başka sürücüler tarafından görüntüledi.

Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek böyle götürdü

UYARILARA KÜFÜRLE KARŞILIK VERDİ

Bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücü uyarılara kayıtsız kaldı. Videoyu çeken sürücü, "Hayvanları böyle sürüklüyor. Ben uyardığım için bana da küfür etti" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürek parçalayan görüntü! Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri ana yolda sürükledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürek parçalayan görüntü! Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri ana yolda sürükledi - Son Dakika
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