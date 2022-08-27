Bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücü uyarılara kayıtsız kaldı. Videoyu çeken sürücü, "Hayvanları böyle sürüklüyor. Ben uyardığım için bana da küfür etti" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yürek parçalayan görüntü! Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri ana yolda sürükledi - Son Dakika

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