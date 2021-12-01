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Vicdansız sürücü tutuklandı - Son Dakika

Vicdansız sürücü tutuklandı

01.12.2021 21:46
Vicdansız sürücü tutuklandı

Uşak'ta çarptığı genç kızın ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta çarptığı genç kızın ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, İzmir - Uşak karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; su arıtma firması işleten Sinan P. (41), kardeşi, çalışanı ve bir arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra 34 DJH 396 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Yağışlı havada hızla seyir halinde olan araç, Gazi Bulvarı'nda ilerlerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Güven'e (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasında bulunan refüje savrulan Hasibe Güven, kanlar içinde yerde kalırken; aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir an bile duraksamadan bölgeden kaçtı.

Bir süre sonra vicdana gelen ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan Sinan P.'nin çalışanı Adem A. (28), maddi hasarlı bir kazaya karıştığını öne sürerek tutanak tutulması için trafik ekibi istedi. Aracı inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, camdaki göçük ve kan izlerinden aracın birine çarptığını fark etti. Kazanın gerçekte aracın bulunduğu yerden 1 kilometre geride meydana geldiğini belirleyen polis ekipleri, bölgeye ulaştıklarında refüjde hareketsiz bir şekilde yatan genç kız ile karşılaştı. Hasibe Güven'in yaşadığını fark eden polislerin destek çağrısı üzerine gelen sağlık görevlileri, nabzı düşük de olsa alınan yaralıyı hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından sürücü olduğunu iddia eden Adem A., patronu Sinan P., kardeşi Yusuf P. ve arkadaşları Osman E. gözaltına alındı. Araçta bulunanların tutarsız ifadelerinden şüphelenerek harekete geçen polis ekipleri, yapılan titiz çalışma ve çapraz sorgu sonucunda aracı asıl kullananın Adem A. değil, patronu Sinan P'nin olduğu tespit etti. Daha önceden de hakkında 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Sinan P.'nin ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu ve 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Sinan P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK

Vicdansız sürücü tutuklandı
Vicdansız sürücü tutuklandı

Gazi Bulvarı, Tragger, Alkol, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vicdansız sürücü tutuklandı - Son Dakika


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