Vicdansız sürücü yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yayaya çarparak öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında gece saatlerinde işten çıkarak evine dönen 3 çocuk babası 49 yaşındaki Aziz Ök'e, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpmış Aziz Ök, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaşanılan kaza sonrasında otomobil sürücüsü ise olay yerinden otomobiliyle birlikte kaçmıştı. Sabah saatlerinde yol kenarındaki Aziz Ök'ün cesedini gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Aziz Ök'ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Konuyla alakalı araştırmalarda bulunan jandarma ekipleri Aziz Ök'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçan B.A., ve kazaya karışan 33 AN 303 plakalı otomobili Altınşehir Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan B.A., ve kaza anında yanında bulundukları iddia edilen K.K., S.Ç., isimli 2 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.