Son Dakika Haberleri: Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı
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Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı

58 dakika önce

Ankara'da sokak arasında hızla seyreden bir otomobilin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı.

Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı, System.String[]
Ankara'da sokak arasında hızla seyreden bir otomobilin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Doğantepe Mahallesi'nde sokak arasında otomobiliyle hızlı bir şekilde seyreden sürücü yokuş aşağı inen yayaya çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
Altındağ, Doğantepe, Ankara, 3. Sayfa
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