Son Dakika Haberleri: Vicdansız sürücü yolun kenarında duran köpeği böyle ezdi
Son Dakika Güncel Vicdansız sürücü yolun kenarında duran köpeği böyle ezdi

Vicdansız sürücü yolun kenarında duran köpeği böyle ezdi

46 dakika önce

Bursa'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vicdansız sürücünün yolun kenarında duran köpeği ezdiği görülüyor.

Vicdansız sürücü yolun kenarında duran köpeği böyle ezdi, System.String[]

Bursa'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vicdansız sürücünün yolun kenarında duran köpeği ezdiği görülüyor.


Nilüfer ilçesi Akçalar köyünde yolun kenarında karnını doyuran sokak köpeğinin üzerinden bir otomobil geçiyor. Köpeğin üzerinden geçen sürücü durmadan yoluna devam ediyor. Sürücünün bu vicdansız tavrı ise görüntüyü izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Bursa'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı - BURSA

Akçalar, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:53 Kaynak: İHA
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