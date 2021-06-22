Vicdansız sürücü, yolun ortasındaki köpeği ezip kaçtı - Son Dakika

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Yine aynı ilimiz! Bir çirkinliği başka bir çirkinlikle kamufle ettiler

Dün saat 23.00 sıralarında, Gemlik Zeytin Hali yakınlarında plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun ortasında yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti.

ANBEAN KAMERADA

Sürücü, olay yerinden uzaklaşırken o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün köpeği görünce önce yavaşladığı, ardından da üzerinden geçtiği görüldü.

BARINAKTA TEDAVİYE ALINDI

Ağır yaralanan köpeği görenler, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Köpek, tedavisi için Umurbey Hayvan Barınağı'na götürüldü. Bu arada, Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri, köpeğe çarpan sürücünün bulunması için emniyete gidip konuyla ilgili şikayetçi oldu.