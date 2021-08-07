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Vicdansızlar 3 günlük bebeği yol kenarına attılar! Minik kızı çiftçiler buldu - Son Dakika

Vicdansızlar 3 günlük bebeği yol kenarına attılar! Minik kızı çiftçiler buldu

07.08.2021 15:14
Vicdansızlar 3 günlük bebeği yol kenarına attılar! Minik kızı çiftçiler buldu, System.String[]

Bursa'da yaşanan olayda çiftçiler, yol kenarından gelen ses üzerine bölgede yaptıkları araştırmada çalılıkların içinde bir kız bebek buldular. 3 günlük olduğu tahmin edilen bebek kuvöze alınırken, ekipler de bebeğin ailesini aramaya başladı.

Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde çiftçiler önceki gün akşam saatlerinde Gürle yolu kenarında bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden çiftçiler, çalılıkların arasında poşette bebekle karşılaştı.

TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.

BEBEĞİN AİLESİ ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölge yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Hastane kayıtlarını da tarayan ekipler, bebeğin ailesini bulmaya çalışıyor.

Vicdansızlar 3 günlük bebeği yol kenarına attılar! Minik kızı çiftçiler buldu

Orhangazi, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Vicdansızlar 3 günlük bebeği yol kenarına attılar! Minik kızı çiftçiler buldu - Son Dakika


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