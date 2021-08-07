Vicdansızlar 3 günlük bebeği yol kenarına attılar! Minik kızı çiftçiler buldu - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölge yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Hastane kayıtlarını da tarayan ekipler, bebeğin ailesini bulmaya çalışıyor.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.

Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli