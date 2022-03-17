Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar

17.03.2022 13:58
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar

Edirne'de bir apartmanın bahçesinde ve cadde üzerinde bulunan sokak hayvanlarının beslendiği su ile mama kapları çalındı.

Edirne'de bir apartmanın bahçesinde ve cadde üzerinde bulunan sokak hayvanlarının beslendiği su ile mama kapları çalındı. Kabın içerisinde bulunan mamaları caddeye döken vicdansız hırsızlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak hayvanlarının karnını doyurması için apartman sakinleri tarafından cadde üzerine mama ve su kapları bırakıldı. Kısa sürede çevrede bulunan kedi ve köpeklerin uğrak noktası haline gelinen apartman önündeki mama kapları, önceki gün çalındı. Apartman önüne gelen kimliği belirsiz iki kişi, yol üzerinden geçerken fark ettiği mama kaplarını bir süre inceledikten sonra yerlerinden söküp, sırtında taşıyarak geldikleri kamyonetle götürdü. Kapların içindeki mamaları da sokağa döken hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti.

"Ne olursun mama kaplarını geri getirin"

Mahalle sakinlerinden Nilgün Balkan, "Biz de burada mama veriyorduk yazık günahtır bu hayvanlara. Hayvanlar mamayı yerden toprakla birlikte mi yesin? Benim torunum bile şunu söylüyor, 'Anneanne yaşlılara yer verelim, kedilere ve köpeklere de mama verelim'. Çok ayıp gerçekten, aldıkları gibi yerine getirsinler. Zaten her yer mikrop dolu bir de yerden yemeleri yazık. Evimizde de bakıyoruz bir tane. Yine de torunumla dışarı çıktığımda, bir markete gittiğimde küçük bir süt alıp, gelirken kaplara döküyoruz. Ne olursun onları geri getirsinler, yaptıkları çok ayıp" dedi.

"Maddi değeri olmayan bir şeyi neden çaldıklarını kendilerine sormak istiyorum"

Apartman sakinlerinden Gürhan Bandı ise, "Biz apartman sakinleri olarak hayvanların daha rahat beslenebilmeleri için bir aparat yaptık. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde çalındığını fark ettik. Bu duruma çok üzüldük. Çünkü oradan hem kediler hem de köpekler besleniyorlardı. Hem mamalık hem de su için bir aparat vardı. Çaldıkları şeyin bir maddi değeri yok ve maddi değeri olmayan bir şeyi neden çaldıklarını kendilerine sormak istiyorum. Sadece bir boruydu. Şu an yerden beslemek zorunda kalıyoruz ve yerden beslenmeleri daha kötü onlar için. Öncesine kadar kaplardan besliyorduk. Beş liralık bir şeyi çalmaları yüzünden böyle bir duruma düştük. Çok mahcubuz gerçekten" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar

YORUMLAR
500
Yazın kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirleri kış yağışlarıyla yatağını doldurdu Yazın kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirleri kış yağışlarıyla yatağını doldurdu Su maymunları Edirne'deki çeltik arazilerine zarar veriyor Su maymunları Edirne'deki çeltik arazilerine zarar veriyor

Edirne, kedi, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:12:44. #1.13#
SON DAKİKA: Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement