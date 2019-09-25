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Vicdansızlar eşeği tüfekle vurdu

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sahipsiz eşeğe tüfek ile ateş edildi.

Vicdansızlar eşeği tüfekle vurdu, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sahipsiz eşeğe tüfek ile ateş edildi. Dere yatağında yaralı bulunan eşek hayvan bakım merkezine götürülerek, tedavisi yapıldı.


Marmaris Bördübet koyundaki bir dere yatağında otel çalışanları tarafından yaralı bir eşek bulundu. Eşeğin sol ön ve sağ arka bacağından kanların geldiğini gören otel çalışanları Marmaris Belediyesine bilgi verdi. Marmaris Belediyesi ekipleri yaralı eşeği alarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne getirdi.


Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince eşeğin önce yarasının etrafı temizlendi ve havyanın vücudunda bulunan kapsül çıkarıldı. Yaralı alan temizlendikten sonra dikilerek antibiyotik tedavi uygulanmaya başlandı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Havyan Bakımevi veteriner hekimi eşeğin sağlık durumu ile ilgili verdiği bilgide, "Marmaris Belediyesi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine getirilen eşeğin yaptığımız muayenesinde sol ön ayakta yaklaşık bir buçuk santimetre bir yara ve arka sağ ayağında da yaklaşık iki buçuk santimetre çapında bir yara olduğunu tespit ettik. Yaptığımız muayenede bunun ateşli silah yaralanması olabileceğinden şüphelendik. Tedavi sırasında yara içinde bulduğumuz kapsül de bu tezimizi destekledi. Gerekli müdahalesi yapıldı, şu anda genel durumu gayet iyi. Dikiş attık, antibiyotik tedavisine devam ediyoruz. Her şey yolunda gider ve hayvan iyileşirse doğal yaşadığı ortama bırakacağız iyileştikten sonra" dedi. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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