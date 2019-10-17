Son Dakika Haberleri: Vicdansızlar köpeği pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika Güncel Vicdansızlar köpeği pompalı tüfekle vurdu

Vicdansızlar köpeği pompalı tüfekle vurdu

1 saat önce

Erdek'te bir sokak köpeği, pompalı tüfekle vuruldu.

Vicdansızlar köpeği pompalı tüfekle vurdu, System.String[]

Erdek'te bir sokak köpeği, pompalı tüfekle vuruldu.


Cumhuriyet alanında gezen "Sarış" isimli köpek, pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Erdek temsilcisi Eva Otansev, sahipliğini Günay Elik'in yaptığı veteriner kliniğinde röntgenini çekerek ameliyat ettirdikleri köpekle ilgili şu bilgiyi verdi: "Sarış isimli bu köpek, federasyonumuzun koruması altındaydı. Sarış'ı, bu bölgedeki herkes tanırdı. Kimseye zararı yoktu. Kulağı küpeli, her çeşit aşısı yapılmış, insanlarla uyum içinde yaşayan bir hayvandı. Bu vicdansızlığı yapanı veya yapanları belirlemek için çalışıyoruz. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelettiriyoruz. Faili belirlediğimiz an hemen yasal işlemleri başlatacağız." - BALIKESİR

Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bacakları bağlanarak denize atılmış yavru köpeğin ölüsü karaya vurdu Eski eşi tarafından çalıştığı servis aracından indirilip tüfekle vuruldu: Yaralanan kadının bir bacağı kesilebilir Türkiye ile ABD anlaşması sonrası David Rothschild'ten dikkat çeken mesaj: Erdoğan, Trump'ı yıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 01:22:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vicdansızlar köpeği pompalı tüfekle vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]