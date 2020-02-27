Viçdansızların vurduğu sokak köpeği sağlığına kavuştu yeni sahiplerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Viçdansızların vurduğu sokak köpeği sağlığına kavuştu yeni sahiplerini bekliyor - Son Dakika

Viçdansızların vurduğu sokak köpeği sağlığına kavuştu yeni sahiplerini bekliyor

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yavrusunun önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulan sokak köpeği 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Viçdansızların vurduğu sokak köpeği sağlığına kavuştu yeni sahiplerini bekliyor, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yavrusunun önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulan sokak köpeği 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Köpeğin yavrularının sahiplendirildiğini belirten Veteriner Teknikeri Ebru Özden, sağlığına kavuşan ve kısırlaştırılan anne köpeğinin de sahibini beklediğini söyledi.


Manavgat'ta 27 Ocak tarihinde bir ihbarı değerlendiren Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, Manavgat- Akseki D-695 kara yolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki manavların bulunduğu bölgede yaralı vaziyette bir sokak köpeği ile 1 aylık olduğu tahmin edilen 6 adet yavru ile karşılaştı. Av tüfeği ile vurularak yaralandığı belirlenen köpek barınağa getirilerek Manavgat Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Coşar ve Veteriner Teknikeri Ebru Özden tarafından ameliyat edilirken vücudundan 7 adet saçma çıkarıldı.


Yaralanan anne köpeğin Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağındaki 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Veteriner Teknikeri Ebru Özden, "Sokak köpeği barınağa geldiğinde durumu çok kötüydü. Veterinerimiz Osman Coşar ile birlikte yarasını temizledikten sonra ameliyatını gerçekleştirdik. 2 aylık sürecin ardından da eski sağlığına kavuştu. Kısırlaştırıldı ve sahiplenecek hayvanseveri bekliyor" dedi.


Özden, sokak köpeğinin 6 yavrusunun ise daha önce sahiplendirildiğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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