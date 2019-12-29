Vicdansızların vurduğu sokak köpeği yavrularına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vicdansızların vurduğu sokak köpeği yavrularına kavuştu - Son Dakika

Vicdansızların vurduğu sokak köpeği yavrularına kavuştu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gün önce tüfekle vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan sokak köpeği, tedavisinin ardından 6 yavrusunu emzirmeye başladı.

Vicdansızların vurduğu sokak köpeği yavrularına kavuştu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gün önce tüfekle vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan sokak köpeği, tedavisinin ardından 6 yavrusunu emzirmeye başladı.


Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, Manavgat- Akseki D-695 karayolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki manavların bulunduğu bölgede yaralı vaziyette bir sokak köpeği buldu. Barınak görevlileri olay yerine ulaştığında ağacın altında can çekişen köpeğin başında 1 aylık olduğu tahmin edilen 6 adet yavru ile karşılaştı. Av tüfeği ile vurularak yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapılırken, çevredeki vatandaşlar 2 el silah sesi duyduklarını, gidip baktıklarında yerde yaralı vaziyetteki köpekle karşılaştıklarını söylediler.


Görevlilerce barınağa getirilen sokak köpeği vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Manavgat Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Coşar ve Veteriner Teknikeri Ebru Özden tarafından köpeğin yaralanan bölgesi temizlenirken, 7 adet saçma çıkarıldı. Yara temizlenerek dikiş atıldıktan sonra serum ve ağrı kesiciler verilmek suretiyle tedavi süreci başlatıldı. Ameliyatın ardından 6 yavru köpek ise anne köpeğin başından ayrılmadı.


Manavgat Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Coşar ve Veteriner Teknikeri Ebru Özden tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından tedavisine devam edilen sokak köpeği, yavaş yavaş yürümeye ve yavrularını emzirmeye başladı. Sokak köpeğini bulduklarında durumunun kritik olduğunu belirten Veteriner Hekim Osman Coşar, "Yarayı temizleyip, saçmaları çıkardıktan sonra dikiş attık. Serum ve ağrı kesicilerle tedaviye başladık. 2 günlük süreçte tedaviye olumlu cevap verdi ve yürümeye başladı. Tabii ki bu iş en fazla yavrulara yaradı. Annelerini emmeye başladılar. Kısa sürede tamamen iyileşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
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