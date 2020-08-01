Vicdansızlığı yanına kalmadı - Son Dakika

Sivas'ta kurbanlık ineği traktörün arkasına asarak trafikte ilerleyen kişi, çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bulundu. Şahsa cezai işlem uygulandı.

Vicdanları sızlatan görüntü Sivas'ta çekildi. Kurbanlık ineği ayağından bir traktörün arkasına asarak trafikte ilerleyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri çeken kişi, kurbanlığa işkence uygulayan kişinin bulunup cezalandırılması için paylaşımında Sivas Valisi Salih Ayhan'ı da etiketledi. Paylaşımda bulunan kişi, "Burası Sivas Beypınar köyü. Burası Türkiye. Bu ilkelliği sorgulayın, bu vahşeti kabul etmeyin. İhbar etsem ne yapılacak. Hayvana yaptığı işkencenin karşılığını misliyle çeksin insan. Utanıyorum" şeklinde çağrıda bulundu.

Vali Ayhan: "Gerekli cezai işlem uygulandı"

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa bir süre geçmişti ki Sivas Valisi Salih Ayhan bir paylaşımda bulunarak, söz konusu şahsın bulunup cezalandırıldığını duyurdu. Ayhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya üzerinden bize yansıyan bu kabul edilemez görüntünün faili tespit edilmiş olup, gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Hiçbir aklın ve vicdanın sindiremeyeceği bu görüntülerin yaşanmaması için hassasiyetle konuyu bizlere ulaştıran vatandaşımıza teşekkür ediyorum."

Kişinin kimliği ise ifşa edilmedi. - SİVAS