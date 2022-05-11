Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

11.05.2022 21:14

Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 38 AGG 485 plakalı otomobil bisikletli bir şahsa çarptı. Metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan otomobil ise ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elif Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılarak kimlik tespit çalışması devam ederken, polis ekipleri de kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

YORUMLAR
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Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç olay yerinden ayrılamadı: Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç olay yerinden ayrılamadı: Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım Böyle olur judocuların düğünü: Gelin damadı yerden yere vurdu Böyle olur judocuların düğünü: Gelin damadı yerden yere vurdu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı - Son Dakika


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