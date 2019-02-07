Son Dakika Haberleri: Victor Garcia: "Savunmada Hatalar Yaparak Maçı Kaybettik"

Victor Garcia: "Savunmada Hatalar Yaparak Maçı Kaybettik"

54 dakika önce

- Victor Garcia: "Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik"İSTANBUL - Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia, Anadolu Efes'e karşı savunmada hatalar yaptıkları için kaybettiklerini söyledi.

Victor Garcia:
- Victor Garcia: "Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik"

İSTANBUL - Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia, Anadolu Efes'e karşı savunmada hatalar yaptıkları için kaybettiklerini söyledi.
Gran Canaria, THY Euroleague'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 93-74 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia, "Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik. İlk periyodun sonunda ve ikinci periyotta iyi oynadık. Ancak bunu sürdüremedik. İkinci yarıda onların bize iyi reaksiyon vereceğini tahmin ettik. Bizim buna karşılık verdiğimiz reaksiyon onlarınki kadar iyi olmadı. Boş atış fırsatları verdik ve maçı kaybettik" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:54 Kaynak: İHA

Anadolu Efes, Gran Canaria, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın Eşi, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Eğlenirken Görüntülendi Beşiktaş, Kagawa'ya Özel Tişört ve Forma Çıkartmaya Hazırlanıyor!

İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti Tahkim Kurulu, Ricardo Quaresma'nın Cezasını Onadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 00:48:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Victor Garcia: "Savunmada Hatalar Yaparak Maçı Kaybettik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]