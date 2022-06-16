Victor Hugo ve Onun Çin Tarzı Salonu - Son Dakika
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Victor Hugo ve Onun Çin Tarzı Salonu

16.06.2022 22:50
Victor Hugo ve Onun Çin Tarzı Salonu

PARİS, 16 Haziran (Xinhua) -- Victor Hugo, dünya genelinde romanları ile tanınır ama ünlü Fransız yazarın Paris'teki dairesini ziyaret etmek hayranlarının onun bir fotoğrafçı, ressam ve Çin kültürüne düşkün bir dekoratör olarak başka yönlerini keşfetmesini de sağlayabilir.

PARİS, 16 Haziran (Xinhua) -- Victor Hugo, dünya genelinde romanları ile tanınır ama ünlü Fransız yazarın Paris'teki dairesini ziyaret etmek hayranlarının onun bir fotoğrafçı, ressam ve Çin kültürüne düşkün bir dekoratör olarak başka yönlerini keşfetmesini de sağlayabilir. Hugo'nun 1832'den 1848'e kadar Paris'in merkezindeki Vosges Meydanı'nda kiraladığı daire ve Manş Adaları'ndan Guernsey'deki evi, şimdi yazarın hayatı boyunca çeşitli yeteneklerini sergileyen Victor Hugo Müzesi'ni oluşturuyor. Hugo'nun Paris'teki dairesinde bulunan ünlü Çin tarzı salon, onun bir dekoratör olarak yeteneğinin az bilinen bir yönü hakkında bilgi sahibi olmak için iyi bir yer. Paris/Guernsey Victor Hugo Evleri Direktörü Gerald Audinet, Xinhua'ya Hugo'nun Guernsey evindeki bir oturma odasını sevgilisi Juliette Drouet için dekore ettiğini söyledi. Çin tarzı salonun orijinali o evdeydi.

Hugo ve Drouet'nin Çin'e özgü eşyalara ve Çin maddi kültürüne olan hayranlığı, Avrupa'da Çin ithalatına, özellikle Guangdong'dan gelen seramiklere tutkulu bir sevginin olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Audinet'e göre çift, Guernsey'deki sürgünleri sırasında bile Çin'e özgü eşyaların koleksiyonunu yapmaya devam etti. Audinet'e göre, Hugo Çin tarzı salonu dekore etmek için çok sayıda ahşap oyması kullandı. Audinet, "Çoğu Çin dekoru ahşap üzerine oyulup kırmızı ve altın rengi boyalarla boyanmış" dedi. Audinet, "Genellikle, bu oymaları kendi tasarladığı desenlerle dekore etme fikri onundu... Ayrıca genellikle ahşap oymalara son ayrıntılarını o verirdi" diye ekledi.

Hugo ayrıca lake mobilyalar, işlemeli ipekler ve Çin tabaklarından ilham aldı. Audinet, Hugo'nun Drouet'nin yemek odasını Çin seramikleriyle dekore ettiğini, böylece misafirlerinin onları görüp hakkında fikir alışverişinde bulunabildiğini söyledi. Audinet'e göre, Hugo'yu Çin'e has eşyaların cazibesine kendisini kaptırmasının nedeni Çin ile Avrupa sanatları arasındaki fark oldu. Audinet, Hugo'nun Çin'deki etkisini artırmak için son yıllarda Çin'de Hugo'nun yaşamı ve eserlerinin tanıtıldığı üç sergi düzenlendiğini de söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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