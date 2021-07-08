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Victor Jarai kimdir? Victor Jarai nerelidir? - Son Dakika

Victor Jarai kimdir? Victor Jarai nerelidir?

08.07.2021 15:04
Victor Jarai kimdir? Victor Jarai nerelidir?

Victor Jarai, Şilili devrimci müzisyen olarak tanınır. Ülkesinde 1973 yılında yaşanan darbe sırasında öldürülmesiyle hafızalarda yer edinen Victor Jarai hakkında detaylar emrak ediliyor. Peki, Victor Jarai kimdir? Victor Jarai nereli?

Şili'nin solcu lideri Salvador Allende iktidarını hedef alan ve 17 yıl süren Augusto Pinochet diktatörlüğüne yol açan darbe sırasında, ünlü müzisyen Victor Jarai de ölmüştü. Peki, Victor Jarai nerelidir? Victor Jarai kimdir?

VİCTOR JARAİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Eylül 1932, San Ignacio, Şili

Ölüm tarihi ve yeri: 16 Eylül 1973, Santiago, Şili

Víctor Jara'nın doğum yeri hakkındaki bilgiler çelişkilidir. Bunda, Şili idari taksimatında 1975 ve 2018 yıllarında meydana gelen değişikliklerin de etkisi vardır. Ancak bugün Bío-Bío bölgesi'ne denk düşen Ñuble ili kırsal kesiminde doğduğunda mutabakat vardır. Küçük yaşta başkent Santiago'ya gelmiştir. Babası Manuel çiftlik kahyası olup, sağlık problemleri çekmekte ve annesi Amanda'ya kötü muamele etmekteydi. Annesi ailesinin geçimi için çok sayıda işte çalışmış, Santiago'da dükkân işletmiştir. Babası aileyi terk ettikten sonra Amanda ailenin bakımıyla tek başına ilgilenir. Víctor Jara'nın hayatında çok önemli bir parçadır. O da şarkı söyleyip, gitar çalmış, bunları ve şili folk müziğini oğluna öğretmiştir. Annesiyle beraber geçirdiği zamanın, Víctor'un müzik hayatına adım atmasında önemli etkisi olmuştur. Annesinin ölümünden sonra muhasebe eğitimini yarım bırakmış ve rahip olmak amacıyla iki yıl bir seminere devam etmiştir.

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Şili, Yemek Tarifi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yemek Tarifi Victor Jarai kimdir? Victor Jarai nerelidir? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Victor Jarai kimdir? Victor Jarai nerelidir? - Son Dakika
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