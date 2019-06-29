Son Dakika Haberleri: Victor Lapena ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı
Son Dakika Spor Haber

Victor Lapena ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

45 dakika önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Victor Lapena ile sözleşme imzaladı.

Victor Lapena ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı, System.String[]
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Victor Lapena ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlamaları kapsamında sözleşmesi sona ermiş olan Valerie Garnier'den boşalan başantrenörlük görevine son olarak 2018-2019 sezonunda Nadezhda Orenburg'da görev yapan ve Eurocup'ı kazanmış olan Victor Lapena'yı getirerek 44 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon planlamaları kapsamında; kaptan Tuğçe Canıtez ile 2 yıllık ve Esra Ural Topuz ile de 1 yıllık yeni mukavele yaptı.

Sarı-lacivertliler transferde şu ana kadar; milli takım oyuncularımızdan Olcay Çakır Turgut ve Sevgi Uzun ile 1'er yıllık sözleşme imzalarken, yine dış transferde şu ana kadar; Ukrayna Milli Takım oyuncusu Alina Iagupova, İspanya Milli Takım oyuncusu Anna Cruz ve Amerika Milli Takım oyuncusu Elizabeth Williams ile 1'er yıllık kadrosuna kattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
milli, basketbol, kadın, fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Victor Lapena ile anlaştı Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu Maicon, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile ilgilenmesine büyük tepki gösterdi! Fatih Terim'in gözdesi Jimmy Durmaz'dan transfer cevabı: Tatilden sonra

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 20:56:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Victor Lapena ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]