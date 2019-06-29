Fenerbahçe
Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Victor Lapena ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlamaları kapsamında sözleşmesi sona ermiş olan Valerie Garnier
'den boşalan başantrenörlük görevine son olarak 2018-2019 sezonunda Nadezhda Orenburg'da görev yapan ve Eurocup'ı kazanmış olan Victor Lapena'yı getirerek 44 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon planlamaları kapsamında; kaptan Tuğçe Canıtez
ile 2 yıllık ve Esra Ural Topuz ile de 1 yıllık yeni mukavele yaptı.
Sarı-lacivertliler transferde şu ana kadar; milli takım oyuncularımızdan Olcay Çakır
Turgut ve Sevgi Uzun
ile 1'er yıllık sözleşme imzalarken, yine dış transferde şu ana kadar; Ukrayna
Milli Takım oyuncusu Alina Iagupova, İspanya
Milli Takım oyuncusu Anna Cruz ve Amerika Milli Takım oyuncusu Elizabeth Williams
ile 1'er yıllık kadrosuna kattı. - İSTANBUL