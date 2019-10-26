Son Dakika Haberleri: Victor Moses 68 gün sonra sahada
Son Dakika Güncel Victor Moses 68 gün sonra sahada

Victor Moses 68 gün sonra sahada

53 dakika önce

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, yaşadığı sakatlık ardından 68 gün sonra ilk kez Konyaspor maçında sahada yer aldı.

Victor Moses 68 gün sonra sahada, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, yaşadığı sakatlık ardından 68 gün sonra ilk kez Konyaspor maçında sahada yer aldı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep müsabakasının 77. dakikasında sakatlanan Victor Moses, 68 gün sonra Konyaspor maçında sahada oldu. Yaşadığı uyluk yırtığı sakatlığı sonrasında takımdan uzak kalan Nijeryalı futbolcu takımla beraber son haftalarda antrenmana çıkmıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Konyaspor maçında ilk 11'de kendine yer bulan 28 yaşındaki futbolcu, böylece formasına kavuşmuş oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
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