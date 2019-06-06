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Victor Moses Chelsea İçin En İyi Anlar

1 saat önce

Çok yönlü Nijeryalı uluslararası Victor Moses, 2012'de Wigan'dan Chelsea'ye katıldı. Moses, Blues için 18 kez skor aldı. Stamford Bridge'deki kariyeri boyunca en iyi parçalarına göz atın.

Çok yönlü Nijeryalı uluslararası Victor Moses, 2012'de Wigan'dan Chelsea'ye katıldı. Moses, Blues için 18 kez skor aldı. Stamford Bridge'deki kariyeri boyunca en iyi parçalarına göz atın.
Victor Moses Chelsea İçin En İyi Anlar
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06 
Wigan, Stamford Bridge, victor moses, Chelsea, Spor
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