Victor Moses Chelsea İçin En İyi Anlar
1 saat önce
Çok yönlü Nijeryalı uluslararası Victor Moses, 2012'de Wigan'dan Chelsea'ye katıldı. Moses, Blues için 18 kez skor aldı. Stamford Bridge'deki kariyeri boyunca en iyi parçalarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06
Çok yönlü Nijeryalı uluslararası Victor Moses, 2012'de Wigan
'dan Chelsea
'ye katıldı. Moses, Blues
için 18 kez skor aldı. Stamford Bridge
'deki kariyeri boyunca en iyi parçalarına göz atın.
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