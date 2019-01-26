Victor Moses İlk Antrenmanına Çıktı

Fenerbahçe, ligde pazartesi günü karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, ligde pazartesi günü karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Victor Moses da takımla ilk idmanına çıktı.



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında pazartesi günü evinde E.Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Nijeryalı oyuncu Victor Moses da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla da Fenerbahçe antrenmanı tamamlandı.



Sarı-lacivertliler, Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

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