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Victor Moses, Inter'deki ilk röportajını verdi!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği ve Chelsea tarafından Inter'e kiralanan Victor Moses, yeni takımıyla ilk röportajını verdi.
Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği ve Chelsea tarafından Inter'e kiralanan Victor Moses, yeni takımıyla ilk röportajını verdi.
Inter forması giyecek olmasından dolayı gururlu hissettiğini ifade eden Moses, şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın parçası olacağı için heyecanlı olduğunun da altını çizdi.
Victor Moses'in Inter'de verdiği ilk röportajı izliyoruz...
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:46
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