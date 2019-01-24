Son Dakika Haberleri: Victor Moses İstanbul'a Geldi

Victor Moses İstanbul'a Geldi

1 saat önce

Victor Moses İstanbul'a geldiİSTANBUL - Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Victor Moses İstanbul'a geldi.

Victor Moses İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Victor Moses İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nijeryalı futbolcu Victor Moses İstanbul'a geldi. Saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapan yıldız futbolcu eşi ve çocuğuyla beraber genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Moses'ı Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından hareket etti. İngiliz ekibi Chelsea forması giyen yıldız futbolcu ile anlaşılması durumunda 1.5 yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, İstanbul, Spor
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