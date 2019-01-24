Victor Moses İstanbul'da
1 saat önce
– Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
– Fenerbahçe
'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul
'a geldi. Koç Holding
'e ait özel uçakla Londra
'dan hareket eden Victor Moses gece 02: 40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı
Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Nijeryalı futbolcu ve beraberindekiler Fenerbahçe Spor Kulübü
yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından ayrıldılar.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea
'de forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu, anlaşmanın tamamlanması halinde 1.5 yıllığına kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Moses'in alandan çıkışı
-Araca binmesi
-Araçların alandan ayrılışı
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:22 Kaynak: DHA
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