Son Dakika Haberleri: Victor Moses İstanbul'da

Victor Moses İstanbul'da

1 saat önce

– Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Victor Moses İstanbul'da, System.String[]
– 

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Koç Holding'e ait özel uçakla Londra'dan hareket eden Victor Moses gece 02: 40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Nijeryalı futbolcu ve beraberindekiler Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından ayrıldılar.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu, anlaşmanın tamamlanması halinde 1.5 yıllığına kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Moses'in alandan çıkışı

-Araca binmesi

-Araçların alandan ayrılışı

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:22 Kaynak: DHA

Londra, Fenerbahçe, İstanbul, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Gündemindeki Victor Moses'ın İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu Benjamin Tetteh'in Menajeri Sascha Empacher: Bu Transfer Muhtemelen Olacak

Akhisarspor'da Daniel Larsson'la Yollar Ayrıldı Yeni Malatyaspor'un Transferi İçin Büyük Çaba Sarf Ettiği Aboubakar Kamara, Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 04:52:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Victor Moses İstanbul'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]