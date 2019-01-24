Son Dakika Haberleri: Victor Moses İstanbul'da

Victor Moses İstanbul'da

1 saat önce

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Victor Moses İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Victor Moses İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nijeryalı futbolcu Victor Moses İstanbul'a geldi. Saat 02.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yapan yıldız futbolcu eşi ve çocuğuyla beraber genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Moses'ı Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından hareket etti. İngiliz ekibi Chelsea forması giyen yıldız futbolcu ile anlaşılması durumunda 1.5 yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyecek.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:21 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Fenerbahçe, İstanbul, Güncel
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