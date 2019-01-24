Victor Moses İstanbul'da
1 saat önce
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Victor Moses İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe
'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Victor Moses İstanbul
'a geldi. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nijeryalı futbolcu Victor Moses İstanbul'a geldi. Saat 02.40 sıralarında Atatürk Havalimanı
'na iniş yapan yıldız futbolcu eşi ve çocuğuyla beraber genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Moses'ı Fenerbahçe Spor Kulübü
yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından hareket etti. İngiliz ekibi Chelsea
forması giyen yıldız futbolcu ile anlaşılması durumunda 1.5 yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyecek.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:21 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin Anlaştığı Victor Moses İstanbul'a Geldi
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