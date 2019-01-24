Son Dakika Haberleri: Victor Moses İstanbul'da

Victor Moses İstanbul'da

26 dakika önce

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Victor Moses İstanbul'da, System.String[]


 

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Koç Holding'e ait özel uçakla Londra'dan hareket eden Victor Moses gece 02: 40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Nijeryalı futbolcu ve beraberindekiler Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından ayrıldılar.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu, anlaşmanın tamamlanması halinde 1.5 yıllığına kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:09 Kaynak: DHA

Londra, Fenerbahçe, İstanbul, Spor
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