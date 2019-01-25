Victor Moses Resmen Fenerbahçe'de
1 saat önce
Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses ile 1,5 yılık kiralık anlaşması sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses ile 1,5 yılık kiralık anlaşması sağlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, Chelsea forması giyen Nijeryalı oyuncu Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralandığını resmen duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses'e çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu forvet, kanat ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli Frey, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor
Eskişehirspor'da Lisansı Çıkmayan 9 Futbolcu Takımdan Ayrıldı
Başakşehir ile Sözleşme İmzalayan Demba Ba, Neden Galatasaray'ı Seçmediğini Açıkladı