Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'da
1 saat önce
Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:10 Kaynak: AA
'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul
'a geldi. İspanya
'nın Barselona
şehrinden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Sabiha Gökçen
Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.
Basın mensuplarına kartal işareti yaparak poz veren Ruiz, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.
Victor Ruiz, geride kalan sezon İspanyol ekibi Villarreal
'de 33 maçta forma giydi.
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