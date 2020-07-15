Victor Ruiz, Beşiktaş'la sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Victor Ruiz, Beşiktaş'la sözleşmesini feshetti

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, Siyah-Beyazlılar'la olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi sebebiyle tek taraflı olarak feshetti.

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, Siyah-Beyazlılar'la olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi sebebiyle tek taraflı olarak feshetti. Victor Ruiz'in Beşiktaş'la 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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2.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ


Sezon başında İspanyol temsilcisi Villarreal'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Victor Ruiz, ligde 23 karşılaşmaya çıkmıştı. Beşiktaş'a geldikten sonra sakatlıklarla boğuşan İspanyol oyuncu 15 karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı.


Villarreal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:48 

Son Dakika Spor Victor Ruiz, Beşiktaş'la sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor
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