Victor Ruiz, Beşiktaş'tan ayrılma gerekçelerini anlattı - Son Dakika

Victor Ruiz, Beşiktaş'tan ayrılma gerekçelerini anlattı

Menajerliğini üstlenen Magic Players'in Twitter hesabında açıklaması yer alan Ruiz, "Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Menajerliğini üstlenen Magic Players'in Twitter hesabında açıklaması yer alan Ruiz, "Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istiyorum. Beşiktaş ile sözleşmemi feshetme nedenim, kulübün imzayı attığım ilk günden bu yana yükümlülüklerini yerine getirmemesidir." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta uzun bir süre boyunca ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Kovid-19 salgını öncesinde 4 ayı aşan bir süre boyunca maaş alamadım. Yabancı bir ülkede yaşarken böyle bir durumla karşılaşan çok az kişi vardır. Buna rağmen antrenmanlarımı aksatmadan sürdürdüm ve her maçta en iyi performansımı gösterdim. Kovid-19 sonrası dönemde de yönetim, benimle bu konularda düzgün ve açık bir şekilde iletişim kurmaktan kaçındı. Bana adaletli bir tutum göstermediler ve mart ayından sonraki dönemde maaş ödemeyeceklerini ilettiler. FIFA ile görüşmeden önce her şeyi göstereceğim ve konuşacağım. Temsilcilerim, bir çözüme ulaşmak amacıyla kulüple iyi niyetle birçok defa görüşmeye çalıştı ama bunlar yeterli olmadı." değerlendirmesinde bulundu

Beşiktaş, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:54 

Son Dakika Spor Victor Ruiz, Beşiktaş'tan ayrılma gerekçelerini anlattı - Son Dakika Spor
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Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
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19:17
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