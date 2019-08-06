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Victor Ruiz İstanbul'da

1 saat önce

Beşiktaş'ın, yeni transferi İspanyol stoper Victor Ruiz İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş'ın, yeni transferi İspanyol stoper Victor Ruiz İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Villarreal'den kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılanan Ruiz, beraberindeki siyah-beyazlı yönetici ile kendisini bekleyen araca binerek hava alanından ayrıldı.

Victor Ruiz, yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından, resmi sözleşmeye imzayı atacak. - İSTANBUL
Villarreal, Beşiktaş, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
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